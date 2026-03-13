En las últimas horas, los residentes del exclusivo sector de El Virrey (calle 85 con carrera 18), en el norte de Bogotá, vivieron momentos de pánico luego de una fuerte balacera entre vigilantes de la zona y delincuentes, en medio del robo de una moto de lujo de alto cilindraje.

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De acuerdo a información preliminar, cuatro asaltantes llegaron en dos motos de alto cilindraje a la dirección antes mencionada, y habrían ingresado a un edificio para llevarse la motocicleta.

El tiroteo duró alrededor de cinco minutos y por fortuna el intercambio de disparos no dejó personas heridas o fallecidas.

Testigos aseguraron que finalmente los asaltantes huyeron con la moto de alto cilindraje, marca BMW, hacia un rumbo desconocido.

Sobre los hechos, un habitante del sector narró a La FM: “Estábamos en la parte interna del edificio y se sintió que pasaron algunas motos de alto cilindraje acelerando, y a los minutos se sintió como si hubiera oprimido el pito de la moto y ya fue cuando se sintieron los disparos, alcancé a contar cinco”.

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Por su parte, las autoridades realizan las investigaciones respectivas para encontrar a los delincuentes y recuperar la motocicleta de lujo BMW.