El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que en las últimas horas las autoridades lograron incautar más de 2.900 millones de pesos en efectivo, destinados presuntamente a la compra de votos.

Las incautaciones se dieron mediante 20 operativos desarrollados en todo el país para contrarrestar los delitos electorales, previo a los comicios de este 8 de marzo, donde se elegirá al nuevo Congreso y se votará por tres consultas interpartidistas.

Asimismo, señaló que han sido capturadas de 28 personas por este delito, y que se investiga si dicho dinero iba o no destinado para la compra de votos en varias regiones de Colombia.

“La democracia no se vende. Nuestros valientes y honestos policías ya han incautado $2.920 millones de pesos, que podría llegar a tener presuntos nexos con compra y venta de votos. Que gane la democracia y pierda la corrupción. Todo el apoyo para combatir los delitos electorales. Llame al 157”, escribió el mindefensa en su cuenta de X.

De igual manera, el jefe de la cartera de Defensa indicó que el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información sobre los siguientes delitos electorales:

Violencia, amenazas y constreñimiento al votante.

Compra de votos y corrupción electoral.

Fraude, suplantación y voto ilegal.

Cabe señalar que los operativos se han desarrollado en los departamentos de Meta, Antioquia, La Guajira, Valle del Cauca, Guaviare, Sucre, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Ubará, Chocó, Tolima, Casanare y Cundinamarca.