La Defensoría del Pueblo se pronunció este sábado, 7 de marzo, sobre el caso de la patrullera Winny Saray Córdoba Murillo, quien fue capturada el pasado viernes tras una confrontación con un superior dentro de una estación de Policía en Quibdó, capital del departamento del Chocó.

A través de un comunicado, la entidad informó que ha acompañado a la uniformada desde las primeras diligencias judiciales y señaló que tuvo conocimiento de que la patrullera “habría sido agredida por un superior en el Comando de Policía del Departamento del Chocó”.

“La Defensoría del Pueblo informa a la opinión pública que ha tenido conocimiento del caso de la patrullera Winny Saray Córdoba Murillo, quien habría sido agredida por un superior en el Comando de Policía del Departamento del Chocó y a quien la Entidad ha brindado acompañamiento, orientación y representación jurídica desde las primeras audiencias”, indicó el organismo.

Defensoría rechaza casos de violencia de género en instituciones estatales

En el mismo pronunciamiento, la Defensoría expresó su rechazo frente a cualquier forma de violencia basada en género dentro de instituciones del Estado.

“Rechazamos de manera categórica toda forma de violencia basada en género en el ámbito institucional y expresamos nuestra preocupación ante el incremento reciente de reportes de mujeres policías de la Regional Chocó que denuncian acoso laboral, violencia institucional y posibles actos de discriminación racial”, señaló la entidad.

El organismo agregó que mantiene seguimiento a los casos reportados para garantizar la protección de los derechos de las servidoras públicas.

Según explicó, el objetivo es promover entornos laborales seguros y libres de discriminación dentro de las instituciones.

“Asimismo, exigimos a las autoridades competentes la investigación y sanción diligente de cualquier vulneración a la dignidad humana”, subrayó la Defensoría del Pueblo.

La confrontación que originó el caso

El caso de la patrullera Winny Saray Córdoba se conoció tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa una discusión entre la uniformada y un mayor de la Policía dentro del Distrito Uno de Policía de Quibdó.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió en la madrugada del 4 de marzo, durante una revista de control que realizaba el oficial al personal que se encontraba de servicio.

En el video, el mayor cuestiona a la patrullera por su presentación personal y le dice que no está peinada, mientras ella lo contradice.

La discusión se intensifica cuando el oficial le ordena guardar silencio y la uniformada responde: “Me respeta, no me voy a callar”.

La grabación se corta cuando la patrullera se levanta y se dirige hacia el superior. Según el reporte inicial, en ese momento se habría producido una agresión física que no quedó registrada en el video.

Posteriormente, la uniformada fue reducida por otros policías y capturada en flagrancia por los delitos de ataque o agresión a superior e insubordinación. Luego fue trasladada al Comando del Departamento de Policía Chocó y puesta a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal Militar.

La vicepresidenta también salió en defensa de la patrullera Winny Saray

En las últimas horas, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, también se refirió al caso y rechazó lo que calificó como un acto de racismo contra la patrullera.

“Como mujer afrodescendiente y vicepresidenta de Colombia, rechazo con profunda indignación el acto de racismo ocurrido contra la patrullera Winy Saray Córdoba, en Quibdó”, expresó.

Además, señaló que lo ocurrido refleja problemas estructurales de discriminación.

“Lo sucedido no es un hecho aislado. Es reflejo del racismo estructural, de la estigmatización y del irrespeto que durante décadas han tenido que enfrentar las mujeres afrodescendientes por su color de piel, por su cabello y por lo que representan”.