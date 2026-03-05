Los Estados Unidos extendieron por dos años la licencia OFAC a la empresa de fertilizantes venezolana Monómeros, con sede en Barranquilla, con lo que se restablece la capacidad de operación de la empresa en mercados internacionales y se reintegra a la compañía al sistema financiero global en condiciones normales, pues la licencia había vencido en junio de 2025.

Washington ordena además a Monómeros que sus ingresos se depositen en un fondo administrado por el Tesoro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos toma la decisión en medio del régimen de sanciones aplicadas a Venezuela.

La licencia permite que ciudadanos y empresas de Estados Unidos, incluidas instituciones financieras, participen en transacciones vinculadas con Monómeros, entre ellas el pago de dividendos y otras operaciones comerciales relacionadas con la compañía.

También se extiende la autorización a filiales en las que la petroquímica tenga una participación igual o superior al 50%, entre ellas compañías vinculadas a actividades de logística, comercio internacional y servicios portuarios.

De igual modo, el permiso establece que cualquier pago derivado de estas operaciones, a menos que sean obligaciones locales como impuestos o tarifas administrativas, deberá canalizarse hacia los denominados Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, una cuenta del Departamento del Tesoro para recursos relacionados con el esquema de sanciones contra Venezuela.

El documento determina así mismo que no se autorizan transacciones con personas o entidades sancionadas, ni el movimiento de activos bloqueados fuera de los mecanismos permitidos por la normativa vigente.