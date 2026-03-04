El martes 3 de marzo se registró la masacre número 23 de este año en Colombia, según la ONG Indepaz. Esta vez el caso sucedió en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, donde fueron asesinados tres hombres con arma de fuego.

Las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados en el parque principal del barrio El Danubio y recibieron varios impactos de bala que les provocaron la muerte en la noche del martes.

“Las víctimas habrían sido atacadas por hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Personal de la Sijín adelantó actos urgentes y la recolección de elementos probatorios en el lugar”, indicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle del Cauca.

Aunque aún no se conocen públicamente las identidades de las víctimas de la masacre, las autoridades revelaron que una de ellas registra anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos homicidio.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye a Cartago con un llamado a la acción urgente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

“Así mismo la AT 021/22, en la cual se señala que en Cartago, aunque los ataques sicariales pueden darse en cualquier lugar de la ciudad, dependiendo del llamado “factor de oportunidad”, han sido hasta el momento eminentemente urbanos con un riesgo más específico en barrios donde hay presencia o incidencia de bandas delincuenciales y/o expendios para la venta y el consumo de estupefacientes", sostuvo la ONG.

Igualmente señaló que entre los grupos ilegales que actúan en la zona donde se perpetró la masacre en Cartago figuran bandas de carácter local, Los Flacos y La Nueva Generación.