El Juzgado 16 de Ejecución de Penas de Bogotá ordenó en las ultimas horas la libertad condicional del general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien fue condenado a 30 años de prisión por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, del Partido Liberal Colombiano, el 18 de agosto de 1989, en Soacha (Cundinamarca).

Leer màs: Capturan a un adulto y aprehenden a un menor por el asesinato de las dos adolescentes en Malambo

Maza Márquez, quien permanecía privado de la libertad desde el 20 de noviembre de 2013, logró este beneficio tras cumplir 12 años y tres meses de la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia.

Cabe señalar que el exoficial se encontraba recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá, lugar donde espera la notificación oficial para hacer efectiva su salida.

Según el despacho judicial, el exdirector del DAS ya cumplió con el tiempo mínimo exigido por la ley colombiana para acceder a la libertad condicional. Además, la decisión se fundamentó en su buena conducta durante el tiempo de reclusión y el cumplimiento de los requisitos administrativos y disciplinarios.

Ver también: La dramática muerte de las hermanas Hernández: ¿Qué les pasó?

Sin embargo, el juez le impuso como garantía una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos y un periodo de prueba bajo vigilancia judicial.