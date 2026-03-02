Luego del escándalo de la funcionaria Juliana Guerrero en la Fundación San José, institución de la que se graduó sin tener los requisitos necesarios como la prueba Saber Pro, el ministro de Educación, Daniel Rojas, reveló que como este hay por lo menos 78 mil casos en el país.

“Estamos hablando de un porcentaje de 3.2% de los graduados, que puede ser una cifra marginal, son 78.000 estudiantes de un universo de 2.410.921. Y aquí partimos siempre de la buena fe. Hay evidencia de estudiantes que quizás hayan falsificado el certificado y hayan engañado la institución de educación superior. Puede ser que hayan errores de registros en las bases de datos del Icfes, pueden haber situaciones subsanales”, enfatizó el ministro.

Asimismo, señaló que tras esta mesa de trabajo el hallazgo fue irregularidades en 269 instituciones educativas: “(Es decir) un 97,4%, diríamos que casi todas. Es más fácil decir cuáles no dentro de ese periodo tienen cero o mejor, cuáles tienen cero estudiantes sin el requisito previo de haber hecho las pruebas de estado, son tan solo seis instituciones de educación superior”, indicó.

Sobre la Fundación San José, el ministro insistió en que la institución está bajo investigación por graduar estudiantes de manera irregular para ofertar programas académicos, por lo que no descartan medidas sancionatorias, como ya había indicado el funcionario en ocasiones anteriores.

De hecho, el pasado 22 de enero, desde Barranquilla, el ministro Daniel Rojas señaló que la institución se encuentra en un proceso de investigación por parte de la cartera ministerial por la presunta entrega de títulos irregulares a 24 contratistas del Gobierno.

Aseveró que el proceso fue iniciado en marzo del 2025 y que en noviembre emitieron la circular que indica la resolución, la cual establece las acciones de carácter preventivo que va a ejercer el Ministerio de Educación Nacional.

“Esto surge dentro de un debido proceso, que nos llevará a tomar medidas sancionatorias en el momento en que ese proceso culmine”, agregó.