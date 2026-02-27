Hay buenas noticias para los estudiantes que presentaron las Pruebas ICFES. Ya se pueden consultar los resultados de las pruebas Saber Pro y TyT desde este 27 de febrero en la página web oficial del instituto.

Son más de 200 mil los estudiantes de programas técnicos, tecnólogos y pregrados los que ya pueden conocer sus resultados. Hay que recordar que esto es un requisito para llevar a cabo la graduación.

Algunos reportes de usuarios han hecho saber que se han presentado fallas en la página del ICFES, pero se trata de algo común cuando se publican los resultados, pues el acceso de la gran cantidad de estudiantes suele colapsar el sistema, por lo que se recomienda tener paciencia durante el día para ingresar.

¿Cómo consultar los resultados del Icfes Saber Pro 2025 -2?

Antes de entrar a la página, es necesario tener a la mano el número de cédula y el número del registro, el cual es de 16 dígitos.

Paso a paso:

Ingrese a la página web del ICFES

Seleccione el tipo de documento

Ingrese el número de cédula o TI según corresponda.

Seleccione su fecha de nacimiento.

Escriba el número de registro.

Seleccione la casilla “No soy un robot”

Seleccione la opción “Ingresar” y espere que carguen los resultados.

Cómo saber el número de registro del examen ICFES

Para consultar los resultados de las pruebas es necesario el número de registro, algo que algunos estudiantes podrían olvidar.

Para saber cuál es, puede seguir los siguientes pasos:

Ingrese a icfes.gov.co.

Seleccione la opción de “Resultados” y luego “Resultados Saber Pro”.

Busque el enlace que indica “¿Necesitas el número de registro?” o vaya directamente al sistema de consulta de resultados.

Ingrese su tipo y número de documento (con el que se inscribió) y su fecha de nacimiento.

El sistema le mostrará el examen, la fecha y el número de registro (SNP).

Para consultar los resultados de la prueba T y T 2025 – 2 puede seguir los mismos pasos para consultar las Saber Pro.