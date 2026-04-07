El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ya tiene en marcha el calendario oficial para los exámenes de Estado del segundo semestre de 2026.

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Tanto el Saber Pro como las pruebas TyT —ambos de carácter obligatorio— tienen fechas definidas para su preregistro, inscripción y aplicación, por lo que los estudiantes deben comenzar a organizarse con tiempo.

El Saber Pro está dirigido a quienes cursan los últimos semestres de programas universitarios y han aprobado al menos el 75% de sus créditos académicos. Su propósito es medir la calidad de la educación superior en Colombia y constituye un requisito indispensable para obtener el título profesional.

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Las pruebas TyT, por su parte, aplican a estudiantes de programas técnicos y tecnológicos bajo la misma condición crediticia, y evalúan competencias específicas como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita.

El preregistro para el segundo semestre abre el 9 de junio de 2026

Para los estudiantes que deben presentar el Saber Pro o las pruebas TyT —tanto a nivel nacional como en el exterior— el proceso comienza con el preregistro, que estará habilitado entre el 9 de junio y el 1 de agosto de 2026.

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Durante ese mismo período, del 24 de junio al 1 de agosto, se llevará a cabo el registro y recaudo ordinario, que es el canal principal para formalizar la inscripción y realizar el pago correspondiente.

Quienes no alcancen a completar el proceso en los plazos ordinarios tendrán una segunda oportunidad con el registro y recaudo extraordinario, habilitado entre el 4 y el 22 de agosto de 2026. Es importante tener en cuenta que este período adicional suele implicar condiciones distintas, por lo que se recomienda no depender de él como primera opción.

La aplicación del examen está programada para el 9 de noviembre

Una vez cerradas las inscripciones, el cronograma continúa con la citación oficial el 24 de octubre de 2026, cuando los inscritos recibirán la información sobre el lugar y hora asignados para presentar la prueba. El examen se aplicará el 9 de noviembre de 2026 en todo el país y en el exterior.

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Después de la aplicación, los estudiantes podrán acceder a sus certificados a partir del 1 de diciembre de 2026, mientras que los resultados individuales detallados se publicarán el 27 de febrero de 2027.

El Pre Saber también tiene fechas definidas para estudiantes de bachillerato

El Icfes también estableció el calendario para el Pre Saber, un examen de ensayo dirigido a estudiantes de décimo y undécimo grado que desean familiarizarse con las pruebas Saber 11 antes de presentarlas oficialmente. Para el segundo semestre, el registro y recaudo ordinario estará abierto entre el 9 de marzo y el 1 de mayo, y el período extraordinario irá del 4 al 22 de mayo.

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La citación para este examen de práctica está fijada para el 10 de julio de 2026, y la aplicación se realizará el 26 de julio. Los resultados individuales de quienes lo presenten estarán disponibles a partir del 2 de octubre de 2026, lo que les dará a los estudiantes de bachillerato una visión clara de sus fortalezas y áreas de mejora antes del examen definitivo.

Cómo prepararse para no perder los plazos del Icfes en 2026

Con un calendario tan estructurado, la clave para los estudiantes está en actuar con anticipación. El preregistro —primer paso del proceso— cierra el 1 de agosto, lo que significa que quienes lo dejen para el último momento corren el riesgo de quedar por fuera del período ordinario.

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Se recomienda consultar directamente en el portal oficial del Icfes para verificar los requisitos específicos según el tipo de programa académico y confirmar si aplican tarifas diferenciadas o exenciones.