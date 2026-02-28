Las autoridades reportaron la captura de alias Jhonier, segundo cabecilla de la estructura ilegal al servicio de alias Calarcá, en el municipio de Vista Hermosa, en departamento del Meta.

El Ejército indicó que la detención de ‘Jhonier’, quien hacía parte de la estructura Marco Aurelio Buendía del Bloque Jorge Suárez Briceño, se dio a través de la Fuerza de Tarea Omega.

Además, señalaron que era el responsable de coordinar acciones armadas, logísticas y de expansión criminal de los departamentos del Meta y Guaviare, y que tenía más de 10 años de trayectoria criminal.

La institución afirmó que alias Jhonier habría participado en homicidios, desplazamientos, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública.

Durante el procedimiento también fueron capturadas otras cuatro personas.

De acuerdo con el Ejército esta captura “representa un golpe estructural a la capacidad de mando, control y financiamiento de esta organización criminal, debilitando su accionar delictivo y contribuyendo de manera directa a la protección de las comunidades y al restablecimiento de la gobernabilidad en la región”.