Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a la situación en medio oriente, luego de que Irán fuera atacado por Estados Unidos e Israel. El mandatario nacional lamentó la muerte de 85 niñas que fueron alcanzadas por uno de los misiles.

“Esto es un desastre. Son 85 niñas asesinadas por un misil. El orden internacional no puede perecer porque será una barbarie. Colombia busca una reunión urgente del consejo de seguridad de Naciones Unidas de la que es miembro pleno. El camino no es aumentar el número de países que tienen armas nucleares, sino llevarlos a cero. El medio oriente puede ser una zona libre de armas nucleares como lo es América Latina”, se lee en la primera parte del mensaje del presidente.

Agregó el jefe de Estado que propondrá elecciones para que “el pueblo israelí y palestino” se exprensen libremente en elecciones: “El pueblo puede votar por la paz”.

“Colombia expresa su pesar por las decenas de niñas iraquíes inocentes asesinadas, le damos un abrazo solidario a los pueblos árabes de Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita”, añadió.

También le envió un mensaje al presidente estadounidense Donald Trump, así como a los líderes de Irán para que reinicien los diálogos de desarme.

“El camino de la humanidad no es el enfrentamiento entre civilizaciones sino el diálogo entre civilizaciones”, concluyó el mandatario en su mensaje.

Hay que recordar que Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.