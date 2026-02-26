La Procuraduría General de la Nación expresó su profunda preocupación por la desaparición de la lideresa indígena Ana Libia Guetio, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas y aspirante a las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz (Citrep) por el Norte del Cauca y Alto Patía. Los hechos se registraron en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

Asimismo, el delegado del Procurador hizo “un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que se activen de forma inmediata las rutas de búsqueda y protección, y garantizar así la vida e integridad de la líderesa y el pleno ejercicio de sus derechos políticos“.

Por otro lado, en el marco de la estrategia institucional ‘Paz Electoral’, el Ministerio Público insistió en la necesidad de garantizar el respeto por la libertad y los derechos fundamentales tanto de candidatos como de electores, de cara a un proceso electoral transparente, seguro y en el que se acaten los resultados democráticos.

De igual manera, el delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz participa en un consejo de seguridad que se desarrolla en El Tambo, donde solicitó a la Gobernación del Cauca y a la Alcaldía municipal la puesta en marcha de acciones urgentes para dar con el paradero de la candidata y brindar las garantías necesarias.

Finalmente, se habilitó un canal de comunicación directa con el defensor regional, el personero de El Tambo y los comandantes de la Policía y el Ejército en la región.

Los hechos

Según el comunicado oficial, la candidata se encontraba desarrollando su agenda pública en los departamentos de Nariño y Cauca en el marco del cierre de su campaña. Sobre las 6:30 p. m., llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, donde sostuvo un encuentro ciudadano con habitantes de la zona.

Asimismo, “su última comunicación se registró a las 8:40 de la noche. Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca”, se lee en el comunicado.

