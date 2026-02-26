El Ministerio del Trabajo dio a conocer para comentarios un proyecto de decreto que define las reglas para el traslado de los ahorros de quienes decidieron pasar del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

La iniciativa establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán transferir a Colpensiones la totalidad de los recursos acumulados en la cuenta individual del afiliado. Es decir, no solo el capital aportado, sino también los rendimientos financieros generados y cualquier valor adicional causado hasta la fecha en que se haga efectivo el giro.

Ante esto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) aseguró que la medida tendría efectos negativos sobre el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas; sin embargo, aclaró que los derechos individuales de los afiliados no se verían afectados.

De acuerdo con Anif, el traslado de cerca de $25 billones desde las AFP a Colpensiones implicaría que los recursos dejarían de fortalecer el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), el cual creado para financiar las pensiones de trabajadores que devengan hasta 2,3 salarios mínimos.

Además, advirtió que dichos recursos destinados al ahorro para pensiones futuras, ahora se usarían para cubrir obligaciones actuales.

Sobres estas afirmaciones de la entidad, el presidente Gustavo Petro cuestionó: “¿Está diciendo la ANIF que los fondos privados de pensiones no pueden garantizar el retiro del dinero del ahorro de sus ahorradores cuando estos lo solicitan? ¿Está diciendo la ANIF que le parece inaudito que un ahorrador pensional pueda reclamar sus ahorros?”

“Todo propietario de una cuenta de ahorro pensional en un fondo privado de pensiones que ha decidido retirarse de ese fondo, tiene todo el derecho de retirar su ahorro y no solo en 15 días, sino de inmediato.”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado también invitó a los cotizantes a tomar acciones judiciales.

“Invito a los cotizantes que se hayan retirado de los fondos privados de pensiones a poner tutelas por sus ahorros que deben transferirse al fondo pensional que ellos deseen por derecho.”, escribió desde su cuenta de X.

En su mensaje, Petro aseguró que adelantará una reunión con la Superintendencia Financiera debido al rechazo de los gremios.

“El gobierno alertó sobre la situación financiera de los fondos privados y por eso propuso una ley de reforma pensional para que no quebraran y se mantuviera y se ampliará, al contrario, el derecho a la pensión.”, afirmó

Y añadió: “Realizaré de inmediato una reunión con el superintendente financiero, ante esta actitud de rechazo de los gremios de los fondos privados al derecho del cotizantes a decidir el traslado de sus ahorros que son su propiedad.”

Petro nuevamente solicitó a la corte constitucional la aprobación definitiva de la reforma pensional, con la que supuestamente busca impedir la “quiebra de los fondos” e invitó a Asofondos a una reunión.

“Invito a Asofondos a una reunión conmigo con el fin de aclarar si los fondos pueden sostener la capacidad de traslado de los ahorros que le pertenecen exclusivamente a los ahorradores.”, puntualizó.