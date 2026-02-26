La inseguridad continúa azotando las diferentes ciudades de Colombia. Ahora se hizo viral el caso hurto a un periodista cuando realizaba un cubrimiento en vivo, en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima.

Leer más: Satena oficializó la ruta Medellín- Valledupar

La víctima, identificada como José Andrés Chavarro Jiménez, quien se encontraba realizando el cubrimiento de un grave accidente de tránsito fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo despojaron de su teléfono celular marca iPhone, valorado en 2.500.000 pesos.

El joven de 24 años, que hace parte del equipo periodístico de la emisora Ecos del Combeima, llegó a eso de las 9:15 de la noche del 23 de febrero de 2026, a la avenida Guabinal con calle 73, cerca de la Unidad de Salud de Ibagué, donde se registró un siniestro vial, en el que estaba involucrado un taxi y varias motocicletas.

Al arribar al lugar de la noticia, el periodista inició su labor para registrar lo sucedido con su celular; sin embargo, a los pocos minutos fue víctima de los dueños de lo ajeno.

“Yo empecé la transmisión sin ningún problema, primero mostré aspectos generales del caso, pero cuando me acerqué para enfocar en primer plano los daños materiales del accidente, un tipo de aspecto joven que iba de parrillero en una moto, sin bajarse de la misma, en un segundo me rapó el celular”, afirmó Chavarro Jiménez.

Le puede interesar: Cabezas de los entes electorales y de control piden al país tener confianza en el proceso electoral

“Me desesperé bastante, pues ese aparato se ha convertido en mi instrumento de trabajo”, añadió.

Además, destacó que el teléfono lo había adquirido hace dos meses y lo está pagando a cuotas.

En medio del tumulto, el joven intentó evitar el robo y forcejeó con el ladrón; sin embargo, desistió porque lo habría amenazado con una navaja.

“Cuando la moto de los delincuentes arrancó, yo cogí al parrillero de la camiseta e intenté detenerlos. Incluso forcejeamos unos segundos, pero me fui al piso; me caí, pues el parrillero quiso agredirme, creo que con una navaja, la cual afortunadamente logré esquivar de manera rápida sin que me pasara nada”, relató.

Lea acá: Gobierno fija nuevas reglas para la operación de las EPS en el país

Y añadió: “Caí al piso, quedé en shock, no sabía qué hacer, y en ese momento fui auxiliado por una patrulla de la Policía que me brindó su ayuda y apoyo”.

Tras el hecho, la Policía inició el rastreó del teléfono el celular, el cual fue abandonado por los delincuentes. Además, los uniformados lograron establecer la placa de la motocicleta a través de cámaras de seguridad y dar con el paradero de uno de los delincuentes.

“La madre de uno de ellos nos atendió y, tras explicarle lo sucedido, accedió a entregar el celular robado”, informó la Policía.

Por el momento, las autoridades tienen identificados a los implicados del robo, pero se está a la espera de que la víctima interponga la denuncia correspondiente.