El Gobierno ecuatoriano anunció este jueves el aumento desde el próximo 1 de marzo del 30 % al 50 % de la llamada “tasa de seguridad”, un arancel que impone a las importaciones provenientes de Colombia porque considera que ese país no ha concretado medidas de seguridad en la zona fronteriza.

Leer más: Ecuador aumenta al 50 % los aranceles para las importaciones de Colombia

“Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas”, señaló el Ministerio de Producción, Comercio Exterior a inversiones un comunicado.

Por ello, “a partir del 1 de marzo, se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30% al 50%”, puntualizó.

Apuntó que esta decisión responde “a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”.

Le puede interesar: Ventas de Tecnoglass en 2025 crecieron 10,5%, alcanzando un récord de 983,6 millones de dólares

Ecuador había impuesto una tasa de seguridad del 30 % desde el 1 de febrero y el pasado martes Colombia aplicó la misma medida a 23 partidas de productos ecuatorianos.

El anuncio se dio un día después que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, asegurase que el Gobierno “mantiene el diálogo” con Colombia a través de las respectivas embajadas y de contactos directos entre autoridades.

La decisión de Ecuador generó varias reacciones en los gremios colombianos. Desde Anif afirmaron que el aumento del 50% en los aranceles hace que los productos importados desde ese país sean significativamente más costosos para los consumidores locales y afecta directamente a sectores agrícolas y manufacturados.

No olvide leer: Petro defendió el derecho de afiliados a trasladar ahorros pensionales

“La decisión comercial entre Colombia y Ecuador está generando que diversos productos importados desde ese país sean significativamente más costosos para los consumidores locales. Esto se debe a medidas arancelarias recíprocas puestas en marcha como respuesta a cambios en el marco de comercio bilateral, que están afectando sectores agrícolas y manufacturados.”, escribieron desde la cuenta de X.

#CifraDelDíaANIF 🇨🇴➡️🇪🇨 Impacto real en nuestra canasta



La decisión comercial entre Colombia y Ecuador está generando que diversos productos importados desde ese país sean significativamente más costosos para los consumidores locales 💸. Esto se debe a medidas arancelarias… pic.twitter.com/4KhtTaLSUn — ANIF | Centro de Pensamiento Económico (@ANIFCO) February 26, 2026

Además, el presidente de Analdex, Javier Díaz, expresó su preocupación y afirmó que el comercio entre ambas naciones será inviable.

“Esta medida hace inviable el comercio entre las dos naciones. La preocupación nuestra es total porque el presidente de Ecuador no ha dicho específicamente que es lo que espera de Colombia. Habla de problemas de seguridad en la frontera, pero cuando se habla con nuestras autoridades, lo que nos dice el ministro de Defensa y la cúpula militar colombiana, es que las acciones en la frontera se están coordinando con la cúpula militar ecuatoriana. Hay 19 mil hombres despegados por Colombia en esa frontera. ¿Qué acciones específicas requiere el Ecuador?, el presidente Novoa no lo ha dicho, se ha negado a las reuniones.”, dijo Díaz.

Asimismo, aseguró que las decisiones tomadas por el gobierno ecuatoriano solo favorecen a la ilegalidad.

“No sabemos cuál es el interés del presidente Novoa de afectar el comercio formal, porque al único que está beneficiando con sus acciones es a la ilegalidad.”, agregó.

#ATENCIÓN El presidente de ANALDEX, Javier Diaz aseguró que la decisión de Ecuador de aumentar el arancel a los productos colombianos al 50% lo que va a generar es que el comercio entre los dos países sea inviable. https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/DdFBmxXSFF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 26, 2026

Por su parte, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, afirmó: “El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, impone un arancel del 50% a los productos colombianos que bobada. Han dejado llenar el país de narcotráfico los últimos 20 años, dejaron que su zona fronteriza se llenara de Coca y cree que le va a ganar la pelea al narcotráfico subiendo impuestos.”

El presidente de Ecuador @danielnovoaok impone un arancel del 50% a los productos colombianos que bobada.

Han dejado llenar el país de narcotráfico los últimos 20 años, dejaron que su zona fronteriza se llenara de Coca y cree que le va a ganar la pelea am narcotráfico subiendo… — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) February 26, 2026

¿Por qué inició la crisis comercial entre Colombia y Ecuador?

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero pasado cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos desde el 1 de febrero, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico.

En respuesta, Colombia anunció medidas similares y comenzó este martes a cobrar el mismo porcentaje a productos ecuatorianos, decisión que alcanza a 23 partidas arancelarias agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales.

Como consecuencia, varios productos permanecen almacenados en bodegas de la ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, por la prohibición del país vecino de acceder vía terrestre.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), que este martes instó al Ejecutivo a retomar las conversaciones con el país vecino, los aranceles impactan aproximadamente a 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales hacia Colombia, lo que equivale a cerca de un tercio del valor total que Ecuador vende a ese mercado.