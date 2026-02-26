La compañía barranquillera Tecnoglass, líder en la producción de ventanas de aluminio y PVC, así como en vidrio y aluminio arquitectónico para la industria global de la construcción residencial y comercial, reportó resultados récord al cierre del cuarto trimestre y del año completo terminado el 31 de diciembre de 2025.

José Manuel Daes, director ejecutivo de la compañía, destacó que la empresa alcanzó ingresos récord tanto en el cuarto trimestre como en el acumulado anual, reflejando la resiliencia del modelo de negocio y la fuerte demanda de su portafolio diferenciado.

“Registramos ingresos récord durante el cuarto trimestre y año completo, lo que refleja la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la sólida demanda de nuestra oferta diferenciada”, señaló el directivo. Agregó que el manejo disciplinado del capital de trabajo permitió generar un fuerte flujo de caja pese al incremento en los costos del aluminio, la imposición de aranceles y los efectos cambiarios desfavorables.

Según explicó, esta generación de efectivo y la solidez financiera de la empresa brindan flexibilidad para reinvertir en el negocio y devolver capital a los accionistas, incluyendo recompras adicionales de acciones bajo el programa vigente. Para 2026, la compañía proyecta mantener márgenes líderes en la industria y continuar creando valor para sus inversionistas.

Crecimiento en EE. UU. y cartera récord hasta 2027

Por su parte, Christian Daes, director de operaciones, subrayó que la expansión geográfica y la creciente oferta de ventanas de vinilo impulsaron un aumento del 20% interanual en los pedidos residenciales durante el cuarto trimestre, tendencia que se mantiene en el inicio de 2026.

El dinamismo en los segmentos multifamiliar y comercial permitió alcanzar otro trimestre con cartera de pedidos récord, con un backlog que se extiende hasta bien entrado 2027. La ampliación de la red de distribuidores en Estados Unidos y la apertura de nuevos showrooms en el sureste y la costa oeste han fortalecido la presencia de la compañía en ese mercado.

Récord de ingresos en 2025

En el acumulado de 2025, las ventas totales crecieron 10,5% reflejando un récord de 983,6 millones de dólares, frente a 890,2 millones en 2024. La utilidad bruta ascendió a 421,4 millones de dólares, con un margen de 42,8%, levemente superior al 42,7% del año anterior.

La utilidad operativa fue de 230,7 millones de dólares, mientras que la utilidad neta cerró en 159,6 millones de dólares, equivalentes a 3,42 dólares por acción diluida. El EBITDA ajustado alcanzó 291,3 millones de dólares, con un margen de 29,6%.

Entretanto, en el cuarto trimestre de 2025, las ventas crecieron 2,4% hasta 245,3 millones de dólares, el nivel más alto registrado para un cuarto trimestre. El segmento multifamiliar/comercial aumentó 5,3% interanual, apoyado por crecimiento orgánico y la adquisición de Continental Glass en marzo de 2025. En contraste, el segmento residencial unifamiliar retrocedió 2,2%, afectado por una base comparativa exigente y un entorno macroeconómico más débil.

La utilidad bruta trimestral fue de 98,2 millones de dólares, con un margen de 40,0%, por debajo del 44,5% registrado un año antes. La disminución respondió a mayores costos del aluminio —cerca de máximos históricos en el mercado estadounidense—, aranceles sobre importaciones, revaluación del peso colombiano y un mix de ingresos menos favorable.

Los gastos operacionales aumentaron a 53,4 millones de dólares, equivalentes al 21,8% de los ingresos, frente al 16,4% del mismo período de 2024, impactados por aranceles, mayores gastos de personal, transporte y comisiones.

Como resultado, la utilidad neta trimestral fue de 26,1 millones de dólares (0,57 dólares por acción), frente a 47,0 millones (1,00 dólar por acción) en el cuarto trimestre de 2024. El EBITDA ajustado se ubicó en 62,2 millones de dólares, con un margen de 25,4%.

Con niveles récord de backlog y múltiples iniciativas de crecimiento en marcha, la compañía aseguró que inicia 2026 sobre bases sólidas, enfocada en expansión, eficiencia operativa y disciplina financiera.

¿Y las proyecciones para 2026?

Teniendo en cuenta el crecimiento de 2025, Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass, declaró que buscan un crecimiento del 11%.

“El desempeño del año 2025 demuestra la fortaleza de nuestro negocio en un entorno macroeconómico dinámico que se mantiene a inicios de 2026″, indicó.

En ese sentido añadió que la perspectiva para el año 2026 contempla ingresos proyectados entre $1.060 millones de dólares a $1.130 millones de dólares, lo que implica un crecimiento aproximado de 11% en el punto medio del rango.