El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que el próximo 8 de marzo adelantará un cese al fuego unilateral en el marco de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo ese día.

“El país ha entrado de lleno en una nueva coyuntura electoral, en medio de una crisis estructural cada vez más profunda, en la medida en que quienes lo han gobernado se niegan a buscar salidas, escuchando la voz de las mayorías. Así, las jornadas electorales solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”, resaltaron.

En ese sentido, agregaron que “durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral” y que por tanto “seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”.

En esa misma línea, sostuvieron que “es muy importante que el pueblo vote libremente por quien considere, o se abstenga si lo cree pertinente”, al tiempo que se acogen al llamado de la Conferencia Episcopal de Colombia de una «paz electoral».

Aprovecharon para ser hincapié de lo que han denominado una propuesta de “Acuerdo Nacional” que tiene como fin plantearle nuevamente al país y al Gobierno nacional una mesa de diálogos, suspendida desde hace más de un año por los constantes ataques a la población civil principalmente en el Catatumbo donde generaron una crisis humanitaria.

“Colombia requiere construir soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social, para bien de las mayorías”, precisó la guerrilla hablándole al Ejecutivo que ha mantenido sus combates con el grupo armado y no ha dado luces de retomar los diálogos.

“Ahora, para tapar sus mañas y malas prácticas, se endilga al ELN la responsabilidad de querer afectar el libre ejercicio del voto en el país. Les aclaramos que el ELN no es quien controla u orienta los órganos e instituciones del sistema electoral, así como tampoco los escrutinios de los votos”, mencionaron a través de un comunicado difundido este lunes.

“Ante el fracaso de la «Paz total» y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del Papa León XIV señalando que «la paz no se puede imponer por vías de la fuerza»”, cerraron.