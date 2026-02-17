El cuerpo de Cristian Sneyder Martín, estudiante de primer semestre de la Universidad del Bosque, fue hallado sin vida en Gachancipá, en el departamento de Cundinamarca, luego de haber sido reportado como desaparecido el pasado lunes 16 de febrero.

Leer más: Petro fue desinformado al retirar al general Urrego de la Policía, asegura secretario de Transparencia

El joven de 16 años, quien había conseguido una beca para estudiar Ciencias y Matemáticas, salió de su casa a las 4:00 de la mañana para dirigirse a la universidad; sin embargo, después de las 6:00 p.m. – hora a la que habitualmente terminaba su jornada académica –no se obtuvo más información de su paradero.

De acuerdo con la madre del estudiante, Janeth Martín, al notar que no llegó a la hora acostumbrada decidió llamarlo incansablemente, pero nunca obtuvo respuesta, por lo que se dirigió a las autoridades para reportar su desaparición.

Lea además: “Según ellos, debía dejarlo sin hacer ninguna actividad”: mamá de niño con hemofilia que murió esperando medicamentos en respuesta a Petro y ministro Jaramillo

“Él se despidió de mí. Me dijo: ‘Mami, nos vemos, que la Virgen la proteja”, recordó.

La mujer relató, en diálogo con ‘Noticias Caracol’, que junto a la novia del menor y algunos amigos, arribaron hasta Gachancipá, pues era la última ubicación que arrojaba el celular del joven.

El cuerpo fue hallado por el padre y el tío de Cristian Sneyder en medio de la vegetación a eso de la 1:05 de la madrugada del martes 17 de febrero.

Lea también: Lo que revela el primer informe preliminar del siniestro de avión de Satena en que murieron 15 personas

“Yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que el que le hizo eso a mi hijo pague, pague. No me importa hasta dónde tenga que llegar. El que lo hizo, ojalá me escuche y me vea, que sienta que lo que me hizo está mal, que me mató el corazón en vida”, dijo Janeth Martín.

Se conoció que mientras la familia realizaba las labores de búsqueda en la montaña, recibieron llamadas telefónicas exigiendo dinero por una supuesta liberación. Los presuntos delincuentes afirmaban tener al joven en un vehículo y solicitaban la suma de 2 millones de pesos.

Ante este caso, las autoridades adelantan investigaciones para determinar los móviles que llevaron a la muerte de Cristian Sneyder.

Lea acá: Contraloría establece hallazgos fiscales por $17.400 millones en Magdalena y Santa Marta en la vigencia de 2024

Por su parte, la Universidad El Bosque emitió un comunicado en que lamentó el fallecimiento del menor y envió un mensaje de condolencias a la familia.

“La Universidad El Bosque lamenta profundamente el fallecimiento de Cristian Sneyder Marín, uno de nuestros estudiantes del programa de Matemáticas y Ciencias de Datos, becado del programa Jóvenes a la E”, se lee.

“Extendemos un mensaje de solidaridad a su familia, compañeros y profesores en este momento de dolor. La Universidad dispondrá de canales de apoyo psicosocial para quienes requieran acompañamiento ante estas circunstancias”, añadió.

No olvide leer: La polémica respuesta de minsalud y Petro frente a niño con hemofilia que murió esperando medicamentos de Nueva EPS

Además, la institución hizo un llamado para que se eviten las especulaciones en torno al caso.

“Hacemos un especial llamado a la prudencia y al respeto por la memoria del estudiante, su familia y por el proceso que adelantarán las autoridades, evitando especulaciones o la difusión de información que no sea confirmada”, indica.