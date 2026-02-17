La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió que la muerte del niño Kevin Acosta fue responsabilidad del sistema de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El deceso de Kevin Arley Acosta Pico se produjo tras sufrir un accidente en bicicleta, lo que empeoró su diagnóstico, y sumado a ello el traslado de Pitalito, Huila, a Bogotá fue tardío.

“El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance, de cumplir según sus obligaciones constitucionales, lo previsto en la ley. Si no lo vemos así, se repetirá. Fallamos”, escribió la jefa del ente del Ministerio Público en sus redes sociales.

Así mismo, la Defensoría había previamente indicado en su cuenta de X: “Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada. El cuidado es un derecho humano, igual que la salud. El sistema de salud, en su conjunto, falló en el cuidado de Kevin”.

El pronunciamiento del Ministerio Público se suma a las críticas que se han generado desde distintos sectores de la sociedad tras lo dicho por Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el pasado lunes en un consejo de ministros.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, aseguró el jefe de la cartera de protección social.

Por su parte, el presidente sostuvo que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.

