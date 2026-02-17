La representante a la Cámara por Bolívar, Ángela Vergara, denunció públicamente en sus redes sociales que su hijo de 22 años, Rafael Alfonso Vergara, fue capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Por ese motivo, el presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó a la embajada de Colombia en Washington iniciar los trámites pertinentes para gestionar su liberación y ofrecer apoyo consular.

El jefe del Estado hizo un llamado para que se atienda el caso sin distinción de afinidades políticas, luego de que sectores de izquierda cuestionaran a la congresista por supuestos respaldos en redes sociales al presidente Donald Trump.

Asimismo, Petro manifestó a través de su cuenta en x: “No importa la paradoja, la embajada de Colombia en EEUU debe ayudar al hijo de esta congresista colombiana a recuperar a su hijo”. Su mensaje apunta a que las gestiones consulares deben efectuarse independientemente de cualquier debate político.

No importa la paradoja, la embajada de Colombia en EEUU debe ayudar al hijo de esta congresista colombiana a recuperar a su hijo.

La denuncia de Vergara

La legisladora por Bolívar, perteneciente al Partido Conservador, relató que su hijo fue retenido a pesar de tener estatus legal en Estados Unidos y procesos migratorios en curso. En sus publicaciones, Vergara comentó que “llevo semanas viviendo lo que miles de colombianos han sufrido este último año: mi hijo retenido por ICE en EE. UU., condiciones duras, miedo, incertidumbre y un desgaste emocional profundo. Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo. Vivía en el exilio”.

Además, la representante pidió al Gobierno colombiano y a la Cancillería intervenir para que se garantice un retorno ordenado, así como acompañamiento para los ciudadanos colombianos que también enfrentan detenciones similares en territorio estadounidense.

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, escribió Vergara en otro de sus mensajes.