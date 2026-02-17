El Congreso de Perú admitió a debate este martes las siete mociones presentadas por diversas bancadas para censurar al presidente interino, José Jerí, por las reuniones semiclandestinas que mantuvo con empresarios chinos contratistas del Ejecutivo y por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias con las que se reunió previamente.

Como el Congreso está en obras, los parlamentarios se reunieron en un auditorio fuera de la sede habitual, donde siete parlamentarios de los partidos que presentaron las mociones expusieron sus motivos para censurar al presidente, que asumió el cargo por sucesión constitucional el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025).

De los 130 congresistas que forman el Legislativo, 115 confirmaron su asistencia, por lo que para admitir a trámite las mociones se requería una mayoría simple, es decir 58 votos.

La primera votación, sustentada por la diputada de izquierda Ruth Luque, afirmó que Jerí ha protagonizado “actos escandalosos que la ciudadanía no puede tolerar”, en relación a las reuniones que el mandatario mantuvo con empresarios chinos, y también por las supuestas contrataciones irregulares de funcionarias.

Esta moción fue apoyada con 71 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, mientras que la sustentada a continuación por Elías Varas, también congresista de izquierda, consiguió 69 votos a favor y 29 en contra.

El parlamentario de Perú Libre, Jaime Quito, quien defendió la tercera moción que obtuvo 73 votos a favor y 25 en contra, aseguró que el mandatario interino ha mostrado un comportamiento “bochornoso”.

Indicó que Jerí sabía que el empresario Zhihua ‘Johnny’ Yang, con el que mantuvo varias reuniones, a una de las cuales acudió encapuchado, estaba cuestionado por el propio Congreso por contratos con el Estado con sospechas de corrupción.

Más adelante, Edward Málaga expuso que el presidente ha defraudado la confianza del Congreso y de la ciudadanía.

“Jerí se ha comprado todos los boletos para ser removido del cargo, eso está fuera de discusión”, dijo el parlamentario al recordar que cuando el presidente era congresista contó con una becaria sin contrato a la que él mismo pagaba de su sueldo.

La moción de Málaga tuvo 76 votos a favor y 19 en contra, mientras que la quinta, promovida por el partido ultraconservador Renovación Popular, fue la que recogió más apoyo, al obtener 78 votos y 23 en contra.

“La verdadera inestabilidad es el proceder del mandatario en su accionar éticamente inaceptable”, dijo Esdras Medina al agregar que “la Presidencia no puede ser espacio para la clandestinidad”.

La sexta, que obtuvo 74 votos a favor y 21 en contra, promovida por el congresista Edwin Martín, de Acción Popular, apuntó que “la conducta desplegada por el presidente constituye “una afrenta insoportable contra el orden constitucional”.

Por último, el congresista Hamlet Echevarría, del partido izquierdista Juntos por el Pueblo, sostuvo qué Jerí mintió y se ha contradicho en las versiones sobre las reuniones con empresarios, sabiendo que estos eran proveedores del Estado.