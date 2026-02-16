BOGOTÁ. Empezó este lunes en el Ministerio del Trabajo la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de Conciliación de Políticas Salariales y Laborales tras la suspensión que dictó el pasado viernes el Consejo de Estado del decreto que establece el salario mínimo para 2026 y la orden al Gobierno de expedir otro decreto transitorio mientras se falla de fondo.

Según fuentes de la cartera laboral, hay una buena asistencia al encuentro de la instancia confirmada por gremios, trabajadores y el Gobierno.

La alta corte le ordenó al Gobierno emitir en un plazo de ocho días un decreto transitorio con un nuevo aumento, pero basándose en los criterios tradicionales de fijación del salario mínimo y en la consideración del denominado salario vital, que fue el que utilizó el Ejecutivo para tasar el alza para este año.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el principal escenario para “fomentar el diálogo social en materia laboral y salarial del país” fue creada mediante el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, con el objetivo de “fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales”.

Esta instancia está conformada por los representantes de las centrales obreras de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC; la Confederación General del Trabajo, CGT; la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Confederación Democrática de Pensionados, CDP; y la Confederación Pensionados de Colombia, CPC.

También están los representantes de los gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, que anunció que acudiría; la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, Acopi; la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, Fenalco; la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC y la Asociación de Entidades Financieras y Bancarias, Asobancaria.

Y los representantes del Gobierno, como los ministerios del Trabajo, de Hacienda, de Comercio, de Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación. Así como los invitados permanentes: DANE, Banco de la República y Departamento Administrativo de la Función Pública.

El presidente Gustavo Petro anunció el pasado domingo en alocución pública que el salario vital se mantendrá mientras se expide el nuevo decreto transitorio del nuevo salario y que este nuevo decreto transitorio también conservará el denominado salario vital.

“Lo que se viene presentando en medio de las elecciones es una lucha con la distribución de la riqueza en Colombia, que tiene que ver con el régimen pensional nuevo, que no se ha permitido ser ley aplicable, darles pensión a las personas, lo mismo sucede con la reforma a la salud, trancada por el Congreso, y ahora tenemos algún problema con el salario vital”, dijo el mandatario desde la casa de Nariño rodeado de los ministros de Trabajo, Hacienda, Justicia en Interior.

“Todos los datos indican que no es cierto lo que venían pregonando los sectores del gran capital, que el salario mínimo que pusimos iba a desatar alza de precios y desempleo mayúsculo, los estudios del JP Morgan dicen que la ruta del empleo colombiano es sólida, todo lo contrario con el alarmismo con que se ha recibido el salario vital”, expuso.

Además, reiteró, “en términos de inflación crecieron en enero apenas 0,25% los precios, es decir que este crecimiento es debido a la tasa de interés y a una escasez de alimentos y por el precio inusitado del precio de la carne, que tiene que ver con exportaciones que crecen y que deben correlacionarse con el mercado interno”.

Frente a la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo cuestionó que el salario “no debió ser suspendido pero respetamos al magistrado, me da ocho días para presentar un decreto transitorio y dice que el salario mínimo en caso de no haberse consensuado en la Comisión de Concertación deberá atender el Gobierno además de la meta de inflación del año pasado, el IPC, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB, y con carácter prevalente, es decir por encima de las demás, y esto no lo dice el magistrado, por eso pediremos aclaración al Consejo de Estado, la especial protección constitucional del trabajo, y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil, que se ordena en el artículo 53 de la Constitución, pero que los ministros de Hacienda pasados no tuvieron en cuenta”.

Aseveró Petro en este punto que la empresa tiene una función social, “que es pagar impuestos, equilibrarse con la naturaleza y es darles dignidad a los trabajadores”.

Por ello, advirtió, “el salario vital se mantiene hasta que se expida un nuevo decreto y el nuevo decreto va a mantener un salario vital. Le pedí al movimiento sindical y al empresariado que se aproveche esa reunión de concertación por la realización de un pacto por la vida. (...) E inmediatamente después haremos el decreto transitorio, ojalá concertado, pero manteniendo en claro que en Colombia rige un salario vital y móvil, y móvil es que si varían las condiciones económicas también se varíe por decreto el salario”.

Y también pidió que se discuta la tasa de interés del Banco de la República, “que eleva el costo financiero que está quitando competencia internacional”.

Al final, recapituló, “pediremos una aclaración (a la alta corte) y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia para defender el salario vital”.

Se espera que después de las 11 de la mañana en rueda de prensa en la misma sede de la cartera laboral se den a conocer las conclusiones de la reunión.