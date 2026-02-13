En medio del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia sobre la posible existencia de anillos de corrupción conformados por abogados “poco éticos” y algunos magistrados.

Según el mandatario, estas redes estarían utilizando demandas formales y acciones de tutela para montar un esquema que permitiría el desvío de recursos públicos destinados al pago de indemnizaciones.

El pronunciamiento del jefe de Estado apuntó directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). De acuerdo con lo expuesto, ciertos abogados, presuntamente en coordinación con funcionarios y sectores del ámbito judicial, estarían promoviendo reclamaciones incluso cuando ya han sido falladas en contra.

Asimismo, el presidente aseguró que la situación también afectaría a comunidades indígenas, donde, según explicó, gran parte de las indemnizaciones terminaría quedando en manos de abogados intermediarios.

“Construyen a través de las demandas un mecanismo de robo de dineros públicos. Algunos dineros llegarían al Clan del Golfo”, expresó, al señalar que los verdaderos beneficiarios recibirían solo una fracción de los recursos.

Por otro lado, la denuncia expone que el presunto esquema consistiría en agrupar beneficiarios, tramitar pagos que serían irregulares y asignar la mayor parte de los honorarios a los apoderados judiciales. Además, el mandatario dejó entrever que detrás de estas actuaciones podrían existir motivaciones políticas, aunque no entregó mayores detalles al respecto.

Finalmente, Petro solicitó a los organismos de control adelantar investigaciones exhaustivas y reforzar los sistemas de supervisión, con el fin de evitar que los recursos públicos destinados al magisterio y a poblaciones vulnerables terminen siendo captados por redes corruptas.

