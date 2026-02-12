La confianza de los consumidores en Colombia registró un leve retroceso al comenzar 2026, aunque se mantiene en niveles significativamente más altos que los de hace un año. Así lo reveló la más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, correspondiente a enero.

Lea: Decreto que aumentó el salario mínimo enfrenta 16 demandas en el Consejo de Estado

De acuerdo con el informe, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en un balance de 18,2 %, lo que representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente a diciembre de 2025, cuando había alcanzado el 19,9 %. Pese a esta caída mensual, el indicador mostró un fuerte repunte en la comparación anual, con un aumento de 19,3 puntos porcentuales frente a enero de 2025, cuando se situó en -1,1 %.

El comportamiento del ICC en enero estuvo marcado por una fuerte caída en el Índice de Condiciones Económicas (ICE), que retrocedió 7,2 puntos porcentuales, pasando de 16,9 % a 9,7 %. Esta disminución fue parcialmente compensada por un aumento de 1,9 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC), que alcanzó un balance de 23,8 %.

Lea: Colombia empezará diálogos con Venezuela para traer gas cuando se levante la restricción Ofac, según minminas

Según Fedesarrollo, al comparar lo corrido del primer trimestre de 2026 con el cuarto trimestre de 2025, se observa una mejora en la percepción de los hogares sobre la situación económica del país y de sus propias finanzas. Sin embargo, la disposición a comprar bienes durables mostró una caída frente al trimestre anterior, reflejando cautela en las decisiones de consumo de largo plazo.

En el análisis por territorios y niveles socioeconómicos, la encuesta reveló que en enero la confianza del consumidor aumentó en dos de las cinco ciudades analizadas y en uno de los tres niveles socioeconómicos, frente a diciembre de 2025. No obstante, la disposición a comprar vivienda, vehículo y otros bienes durables disminuyó de manera generalizada.

Lea: Esto es lo que tendrían que pagar las grandes empresas si Gobierno decreta nuevo impuesto al patrimonio

Fedesarrollo explicó que, en la comparación anual, el fuerte aumento del ICC obedeció tanto a una mejora en las expectativas como en la percepción de las condiciones actuales. En particular, el Índice de Expectativas del Consumidor aumentó 21,7 puntos porcentuales, mientras que el Índice de Condiciones Económicas creció 15,7 puntos porcentuales frente a enero del año pasado.