La tranquilidad de Tona, Santander, se encuentra consternada tras confirmarse la muerte de un menor de edad que había sido reportado como desaparecido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez describió el hecho como un “baldado de agua fría” para la comunidad, que hoy exige claridad y justicia frente a lo ocurrido.

El menor, estudiante de la Escuela Francisco Romero y participante en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio, salió a jugar como de costumbre, pero en cuestión de horas se perdió su rastro. La búsqueda se activó de inmediato, liderada por su madre y vecinos, quienes recorrieron la zona en un intento desesperado por encontrarlo.

Asimismo, el alcalde manifestó que “el niño estaba jugando, cuando ya llega la noticia de que el niño se encuentra desaparecido; se empieza la búsqueda del menor, pero infortunadamente, donde se halla, ya estaba sin vida”. Aunque el hallazgo ocurrió cerca del casco urbano, las circunstancias que rodean su muerte se mantienen bajo reserva judicial.

Además, resaltó el carácter del menor, lo que ha aumentado la indignación de los habitantes: era un niño “muy alegre, muy sano, deportista y muy tranquilo”, que compartía constantemente con su hermano y sus padres.

Sobre la reacción de la comunidad, el mandatario expresó que “estamos todas las familias consternadas enfrentando esta situación”, mientras las autoridades investigan si se trató de un accidente o si hay indicios de violencia.

Por otro lado, para esclarecer los hechos, la Alcaldía coordina esfuerzos con la Policía Nacional, la Fiscalía, el CTI y la Gobernación de Santander.

Aunque la zona del hallazgo ya fue inspeccionada, Gutiérrez pidió paciencia y prudencia a los ciudadanos, afirmando que “estamos coordinando, esperando que las autoridades competentes hagan su respectivo trabajo, porque el lugar de los hechos es materia de investigación”. Se adelantará un Consejo de Seguridad extraordinario, donde se analizarán los primeros informes técnicos y se evaluará la posibilidad de ofrecer una recompensa que facilite la investigación.

Finalmente, el alcalde recalcó que la prioridad es acompañar a la familia del menor, sin descuidar las investigaciones que permitan brindar una pronta respuesta a la comunidad afectada por la pérdida.