Por medio de un comunicado, la Contraloría General de la República informó este lunes 9 de febrero sobre hallazgos fiscales por más de $53.117 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país.

La entidad señaló que, además de los errores financieros, se identificó un inicio inoportuno del programa en varios territorios. Esto habría afectado la eficiencia en la entrega de los recursos, además de la atención a los estudiantes beneficiarios.

“En las auditorías de cumplimiento realizadas a 68 entidades territoriales sobre recursos del Presupuesto General destinados al PAE 2024, auditados en 2025, se establecieron más de 40 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones, los cuales corresponden principalmente a sobrecostos y pagos sin soporte de ejecución”, se lee en el escrito.

También se lee en el informe que, en relación con los recursos del Sistema General de Regalías para financiar el PAE en los departamentos de Nariño, Quindío y Meta, y en el municipio de Arauca de las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, se identificaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones, a causa de deficiencias en varias etapas de los procesos contractuales, así como en cumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales del programa.

En el comunicado, la entidad hace un llamado a los entes territoriales y operadores del PAE a tomar medidas correctivas inmediatas, así como a reforzar los controles internos para evitar que se repitan estas irregularidades en futuras ejecuciones del programa.