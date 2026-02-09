La tranquilidad en la vereda Cúcuta, jurisdicción de Marquetalia, se vio alterada este domingo 8 de febrero por una masacre en la que resultaron tres personas asesinadas, pertenecientes a la misma familia, en hechos que son investigados por las autoridades locales.

Las víctimas fueron identificadas como Marco Tulio López Osorio, de 30 años, Lorenzo López Osorio, de 32, y Damián López Osorio, de 33. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque que conmocionó a esta comunidad del oriente caldense.

🔴 #14masacresen2026



📆 Fecha: 08/02/2026

📍 Lugar: Marquetalia, Caldas

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



🔴 #14masacresen2026

📆 Fecha: 08/02/2026

📍 Lugar: Marquetalia, Caldas

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas

➡️En el sector de la vereda Cúcuta, en inmediaciones del río Guarinó, en el municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, en hechos que aún son materia de investigación,…

Por otro lado, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y reiteró el llamado a los habitantes a aportar cualquier información que permita dar con los responsables de esta masacre.

Además, vecinos del sector manifestaron su preocupación ante este hecho, que se suma a otros incidentes recientes que han afectado el orden público en el área.

Durante el pasado fin de semana, un joven de 19 años, identificado como Kevin Andrés Villada Arias, fue asesinado en la vereda Tapias, en el municipio de Neira, tras ser interceptado por varios hombres armados.

Asimismo, Villada Arias fue trasladado por la Policía hasta un centro asistencial en el corregimiento de Irra, donde se confirmó su fallecimiento. La Seccional de Investigación Criminal se encuentra realizando las diligencias correspondientes, destacando que la víctima no tenía antecedentes judiciales.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que permita esclarecer estos crímenes y garantizar la seguridad en la región.