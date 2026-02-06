El Gobierno nacional enviará este viernes 6 de febrero una delegación oficial a Quito, encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio comercial con Ecuador y reactivar el diálogo político y técnico entre ambos países.

La comitiva estará integrada también por representantes de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como por delegados de Ecopetrol.

La presencia de funcionarios de distintos sectores responde a la amplitud de los temas que serán tratados, entre ellos comercio, seguridad y cooperación energética, dentro de la agenda bilateral.

Conversaciones con el Gobierno ecuatoriano

Horas antes del viaje, el Gobierno nacional confirmó que existen negociaciones en curso con la administración del presidente Daniel Noboa. En ese marco, Colombia presentó una propuesta que incluye compromisos en materia de seguridad y otros aspectos de la relación bilateral.

Está previsto que durante el fin de semana se realice una nueva ronda de conversaciones entre las delegaciones de ambos países.

Medidas arancelarias en discusión

Colombia manifestó su disposición a retirar los aranceles aplicados a un grupo de productos ecuatorianos, en caso de que Ecuador adopte una medida similar.

Las medidas anunciadas por ambas partes han generado preocupación entre sectores productivos y comerciales, especialmente en las regiones fronterizas, donde el intercambio binacional tiene un papel relevante.

Los resultados del primer encuentro en Quito podrían incidir en la posibilidad de una reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, en función del avance de las negociaciones.