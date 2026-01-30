Contenta se mostró la Federación Nacional de Departamentos tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica declarado por el Gobierno nacional para sanear las finanzas públicas por el déficit del Presupuesto General de la Nación para 2026.

“Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión por parte de la Honorable Corte Constitucional como garante y guardián de la Constitución del 91, que busca una efectiva separación de poderes, independencia, la justicia y un pilar fundamental que es la verdadera autonomía y descentralización de las regiones de Colombia”, aseguró Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba y presidente de la federación.

De manera insistente los gobernadores buscaban esta suspensión, incluso 17 de ellos se rebelaron contra el Gobierno afirmando que no acatarían el decreto que pretendía recoger nuevos impuestos alegando que iba en contra de las finanzas de los departamentos.

El pasado 19 de enero, los gobernadores y delegados de los gobiernos departamentales, el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, y el director Ejecutivo de la FND se reunió con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en búsqueda de salidas a la posición adoptada por varios mandatarios departamentales.

En su momento reconocieron la disposición de diálogo expresada por el Gobierno, sin embargo, dijeron mantener su “firme postura de defender los derechos fundamentales a la salud, educación y deporte y por tanto defender las rentas cedidas a los departamentos que garanticen su prestación a las comunidades en los territorios”.

Razón por la cual le solicitaron a la Corte Constitucional una medida de protección de suspensión provisional de la implementación del decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA para licores y cigarrillos.

“Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales - esto es lo que estamos defendiendo desde las regiones-, cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada”, sostuvieron en ese entonces.

Además, manifestaron estar dispuestos a mantener el diálogo y a participar en los espacios que el Ejecutivo convocara.