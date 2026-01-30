El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) definió el calendario de pagos de los principales programas de transferencias monetarias en Colombia (Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven) para este 2026.

El cronograma, que fue anunciado por la entidad el 27 de enero de 2026, establece fechas de inicio de pago, periodicidad, número de ciclos y montos base para cada programa durante el año fiscal.

Cabe señalar que estos programas cubren a más de 3 millones de hogares y beneficiarios individuales, con transferencias administradas por el DPS y entregadas principalmente a través del Banco Agrario, el operador de pagos encargado para cualquiera de estos subsidios.

“Durante 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro invirtió más de 5,3 billones de pesos en programas de transferencias monetarias, para atender a 3,3 millones de hogares. Es un trabajo interinstitucional que aportó al logro histórico de disminución de la pobreza en el país”, aseguró Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

El DPS publicó en su página oficial el siguiente calendario de pagos para los diferentes programas del Gobierno nacional:

Renta Joven 2026

Este programa funciona bajo un esquema de transferencias condicionadas, que están dirigidas a estudiantes de educación superior. En 2026, el programa contempla siete ciclos de pago, incluyendo un ciclo pendiente correspondiente a la vigencia 2025.

Ciclo 6 de 2025 (pendiente): 18 de febrero de 2026

Ciclo 1 de 2026: 27 de marzo de 2026

Ciclo 2 de 2026: 28 de mayo de 2026

Ciclo 3 de 2026: 16 de julio de 2026

Ciclo 4 de 2026: agosto de 2026

Ciclo 5 de 2026: octubre de 2026

Ciclo 6 de 2026: diciembre de 2026

Colombia Mayor 2026

Este es el programa con mayor frecuencia de pago dentro del sistema de transferencias monetarias. Este año, mantiene una periodicidad mensual, aunque Prosperidad Social anunció oficialmente seis fechas confirmadas que cubren el primer semestre y parte del segundo semestre del año.

Según señala el DPS, en 2026 otorga un pago mensual de $230.000 a personas beneficiarias que cumplan con los criterios establecidos: mujeres a partir de los 60 años y hombres desde los 65 años que no cuenten con pensión.

Ciclo 1: 27 de febrero de 2026

Ciclo 2: 25 de marzo de 2026

Ciclo 3: 22 de abril de 2026

Ciclo 4: 20 de mayo de 2026

Ciclo 5: 17 de junio de 2026

Ciclo 6: 29 de julio de 2026

Renta Ciudadana 2026

Este programa mantiene para 2026 la línea de Valoración del Cuidado como eje fundamental. El programa se ejecuta con seis pagos bimestrales, lo que significa que no hay giros mensuales sino entregas concentradas cada dos meses.