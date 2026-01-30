El Ministerio de Salud colombiano informó este viernes 30 de enero se encuentran monitoreando la situación en India en relación al virus Nipah, junto con el Instituto Nacional de Salud. Esto con la intención de prevenir y preparar a las autoridades correspondientes.

Hay que recordar que el país asiático investiga dos casos sospechosos de infección por el virus Nipah (NiV) en trabajadores sanitarios del distrito de North 24 Parganas, en el estado de Bengala Occidental (India), reportados el 12 de enero de 2026 por las autoridades sanitarias de dicho país.

El Gobierno colombiano indicó que aunque el riesgo para el país es bajo, se han fortalecido las acciones de vigilancia como medida de preparación y protección de la salud pública.

“El virus Nipah puede transmitirse de animales a personas y en algunos casos, entre personas que tienen contacto estrecho. Se ha asociado principalmente con murciélagos frugívoros y cerdos, así como, con el consumo de alimentos contaminados. La infección puede no causar síntomas en algunas personas, pero en otras puede provocar enfermedad respiratoria grave o inflamación del cerebro (encefalitis), con una alta tasa de complicaciones y con una letalidad estimada entre el 40 % y el 75 %. Actualmente no existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos, por lo que la atención médica se basa en el manejo oportuno de los síntomas en centros hospitalarios”, se lee en el comunicado del Ministerio de Salud.

Agregó la entidad que en Colombia el riesgo es aún menor, ya que no habitan los murciélagos que actúan como principales reservorios del virus, no se importan animales de riesgo desde las zonas afectadas y no se han registrado casos en humanos ni en animales en el continente americano.

Pese a esto, se ha implementado la vigilancia activa debido a la naturaleza emergente de esta enfermedad.

“El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han reforzado el seguimiento permanente de la situación epidemiológica internacional, mantienen alertas informativas en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos y continúan la coordinación con redes nacionales e internacionales de vigilancia. Asimismo, se recuerda al personal de salud la importancia de reportar de inmediato cualquier caso sospechoso en personas con antecedentes de viaje a zonas con alerta sanitaria”, se lee en el escrito.

La recomendación del ministerio a las personas que viajen a países con notificación de casos es evitar el contacto con murciélagos, cerdos, u otros animales enfermos. Además, no consumir frutas mordidas por animales ni alimentos de dudosa procedencia, lavar las manos con frecuencia y usar medidas de protección respiratoria en entornos de riesgo.

También se recomienda que si después de un viaje presenta fiebre, dolor de cabeza intenso, dificultad para respirar o alteraciones neurológicas, acuda de inmediato a un servicio de salud, informando sobre su viaje reciente.

“Colombia no presenta casos de virus Nipah y el riesgo actual se mantiene bajo. Las autoridades de salud continuarán informando a la ciudadanía de manera oportuna y con base en la evidencia científica disponible”, enfatizó el ministerio.