María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado en medio de un mitin político en Bogotá, el 7 de junio de 2025, publicó este miércoles un emotivo mensaje por el cumpleaños de su esposo, quien este 28 de enero estaría cumpliendo 40 años.

Leer más: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

“Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atentaron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas. No tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad”, escribió Tarazona, en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la esposa del senador lamentó la ausencia de Miguel Uribe, manifestando su gran dolor por no poder cumplir todos los sueños que tenía junto a él.

“Nuestro sueño de vivir la vida juntos ya no será. Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti. Qué dolor tan infinito, amor lindo”, añadió en el triste mensaje.

La esposa del senador aseguró que ha llorado mucho por él, y que sus lágrimas han sido incontenibles. Finalizó su mensaje rememorando los momentos del pasado junto a su esposo.

Ver también: “Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena”, la polémica frase del presidente Petro durante discurso en Bogotá

“Cuánto quisiera estar allá, en ese pasado donde nuestros corazones latían juntos y yo aún te podía abrazar. Cuánto quisiera estar en ese pasado donde todo lo bueno y lo malo existía, pero siempre siendo tú y yo. Cuánto quisiera estar allá junto a ti y no haberte soltado jamás”, enfatizó.