Colombia exportó 317.000 toneladas de flores frescas a cerca de 100 mercados internacionales por un valor de más de 2.200 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, lo que consolida este mercado como “uno de los principales generadores de divisas no minero-energéticas del país”, informó este martes la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores).

La temporada de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero, es “crítica” porque en esta ventana logística “extremadamente estrecha” se concentra el 20 % del volumen anual, lo que “exige niveles superiores de confiabilidad, previsibilidad y control del riesgo”, apuntó la asociación en un comunicado.

Asocolflores, que en 2026 conmemora 20 años del Plan Pétalo, una iniciativa de coordinación que “ha consolidado al sector como ejemplo de una logística no solo eficiente sino segura y sostenible”, detalló que la floricultura colombiana genera alrededor de 240.000 empleos formales, de los cuales 150.000 son directos, así como cerca del 60 % corresponden a mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia.

Durante la temporada de San Valentín, las flores vinculan más de 20 mil empleos temporales formales, principalmente en operarios de cultivo y postcosecha, aunque también en los operadores logísticos.

“El Plan Pétalo no es solo una estrategia logística, es la columna vertebral del sector en temporadas críticas. Gracias a él, los floricultores coordinan sus esfuerzos con gobierno, autoridades, transportadores, proveedores, operadores logísticos y comercializadores para garantizar que las flores de Colombia lleguen a cerca de 100 países en condiciones de seguridad, calidad y oportunidad”, señaló el presidente de Asocolflores, Augusto Solano.

Desde su creación en 2006, el Plan Pétalo permite a la floricultura operar “con eficiencia” en cada etapa de exportación: desde los cultivos y centros de consolidación, hasta los aeropuertos y puertos del país.

La información agregó que este mecanismo “asegura la movilidad de la carga y la prevención de ilícitos, fortaleciendo la confianza de los clientes internacionales y el prestigio de la marca ‘Flores de Colombia’”.

En 2024 el sector exportó 2.350 millones de dólares, generando más de 240.000 empleos formales directos e indirectos en 10.500 hectáreas cultivadas, con un promedio de dieciséis empleos por hectárea: “Esto lo convierte en el sector agrícola más intensivo en mano de obra formal del país”, indicó la asociación.

Además, durante San Valentín 2025, Colombia exportó más de 900 millones de tallos, principalmente hacia Estados Unidos.

“Con el Plan Pétalo el sector floricultor demuestra cómo la actividad agrícola organizada contribuye al desarrollo social y económico del país. Cada flor que sale de Colombia es la representación tácita del esfuerzo, la dedicación y el empuje de nuestras comunidades rurales”, concluyó Solano.