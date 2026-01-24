En las últimas horas se han registrado varios enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Farc, pertenecientes a alias Calarcá, en el departamento del Meta.

Ante esto, habitantes de la vereda Laureles en Vistahermosa han denunciado que se encuentran en medio del fuego cruzado y temen por sus vidas.

Las autoridades indicaron que hasta el momento dos criminales han sido abatidos. La comunidad vive horas de pánico y zozobra por los combates.

“Nos estamos salvaguardando con los niños. El helicóptero está sobrevolando la zona y hay fuertes balaceras en medio de las casas. Tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar porque hay familias con muchos menores”, dijo una habitante de la vereda, a través de un video que publicó en redes sociales.

Pudo establecerse que la Fuerza Aeroespacial está apoyando los operativos en la zona y por el momento no se han reportan civiles heridos, por lo que en las próximas horas entregará un balance oficial sobre la situación de orden público.

Cabe resaltar, que en otros sectores rurales del departamento del Meta, el Ejército ha intensificado las operaciones contra estructuras armadas ilegales.