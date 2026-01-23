El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional intensificar los controles fronterizos con Ecuador, con el objetivo de frenar el ingreso de precursores químicos destinados a la producción de fentanilo en territorio colombiano.

El jefe de Estado hizo el anuncio en medio de la inauguración, el pasado 22 de enero, de un moderno radar 3D en Leticia, una herramienta diseñada para fortalecer la soberanía y la seguridad aérea en la frontera sur.

El mandatario enfatizó en la necesidad de replicar la eficacia de los radares contra el tráfico aéreo ilegal en la vigilancia de contenedores y buques mercantes que ingresan por la frontera con Ecuador.

De igual manera, Petro se refirió a la compleja situación de orden público en el país vecino, asegurando que los narcóticos se desplazan con facilidad hacia Ecuador, donde los índices de violencia ya duplican a los de Colombia.

“¿Si el Ejército y la Infantería apostados entre los dos países, junto al Ejército de Ecuador, dejan pasar cocaína, de quién es la culpa? ¿Es de ambos o es que la selva es incontrolable incluso para dos ejércitos juntos?”, cuestionó el presidente.

Sobre la lucha de Colombia contra el narcotráfico y en especial en la cooperación con Ecuador, el jefe de Estado indicó: “Si los narcos se van para allá, es porque no quieren estar aquí. La demostración de que somos eficaces es que la mafia se está moviendo para otros países, algo que no le importa a Colombia y lo que se tiene que coordinar es la inteligencia y los ejércitos, en un esfuerzo común amazónico”, manifestó Petro.

En su cuenta de X, el presidente Petro señaló, horas más arde, que: “Como menciona al gobierno debo responderle en mi derecho como jefe de gobierno. El presidente del Ecuador nos ha tratado mal porque dice que el narco se va a su país y es cierto. El narcotráfico ya no quiere estar en Colombia porque sabe que aumentamos cada vez más la presión”.