Faltan solo días para el inicio de las clases en la mayoría de los colegios del país. Con esto se incentiva la compra de la lista de útiles escolares que piden las instituciones educativas para cada uno de los alumnos.

Son miles de padres en Colombia que, luego de recibir la lista, empiezan a buscar los comercios y comparar precios para adquirir los diferentes productos.

Sin embargo, cada año son cientos las denuncias por parte de los mismos padres por lo que se ha denominado “útiles inútiles”, que son los productos que algunos colegios piden pero que no entra en lo que necesita cada alumno. Es una situación que incluso está regulada por el Ministerio de Educación.

El mismo Ministerio de Educación emitió la Circular n.º 002 de 2026 recordando que los colegios tienen algunos límites frente a lo que pueden y no pueden exigir en las listas escolares.

En la circular se recuerda a los colegios privados que la lista de útiles deben ser aprobada por el Consejo Directivo del establecimiento y debe responder a las necesidades reales del aprendizaje sin generar gastos excesivos.

“Se debe incluir un cronograma para el uso de los textos y demás útiles escolares, con el fin de evitar que los padres de familia deban adquirir todos los útiles al inicio del año escolar”, se lee en el comunicado del Ministerio.

También se lee en la circular que las familias son libres de comprar útiles y uniformes donde prefieran, que no se pueden imponer marcas, proveedores ni lugares de compra. En el caso de los textos escolares deben mantenerse por al menos tres años.

“No se puede exigir más de un uniforme de uso diario y de educación física; y ante la falta de uniforme por razones económicas no puede afectar la participación del estudiante en clases”, es otro aparte que se lee en la circular.

Por otro lado, los cobros de alimentación, transporte o alojamiento escolar solo podrán solicitarse a las familias o acudientes que voluntariamente hubieren aceptado dichos servicios.

Asimismo, las listas escolares deberán estar publicadas en la plataforma EVI, lo que permite mayor transparencia y control.

En resumen, lo que los colegios no pueden exigir en las listas de útiles escolares: uniformes de marcas exclusivas; productos de una marca o proveedores en particular,;pedir en la lista elementos en cantidad, por ejemplo, 3 cajas de colores o dos cajas de bolígrafos; elementos que no contribuyan al aprendizaje como los productos de aseo: papel higiénico, jabón de manos, entre otros.

Además, tampoco los útiles escolares, uniformes, textos y otros elementos pueden ser vendidos por los colegios.