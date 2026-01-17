Guillermo Rendón García, compositor, director de orquesta, investigador y académico colombiano, falleció este viernes 16 de enero a los 90 años. Deja un legado en materia de cultura en el país, no solo por su creaciones artísticas, sino por integrarlas a la ciencia.

Se destacó por desarrollar obras que trascendieron de los escenarios musicales, llevadas a la antropología, la etnografía y la reflexión intelectual.

Nació en Manizales el 25 de marzo de 1935. Aprendió a tocar guitarra gracias a su padre y luego entró al Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas.

También hizo estudios en Argentina, Brasil y Alemania, donde obtuvo un doctorado en Ciencias Etnográficas en la Universidad Humboldt de Berlín en 1971.

En el ámbito musical, Rendón acumuló más de 100 composiciones musicales y cerca de 25 libros, centrados en la música, el arte y la cultura indígena.

Entre sus obras están: El Ciclo del Exilio (1985), ‘Pentamorfosis en marrón y argenta’, ‘Jardín de los dioses’ y su ‘Sonata para violín y piano’, con recitativo en quechua.

También fue director invitado de orquestas en Colombia y varios países de Europa. Participó en la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Orquesta de Cámara de Caldas, así como en formaciones en Alemania, Suiza y Checoslovaquia.

De igual forma, fue docente en universidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Tunja y la Universidad de Caldas.

Por su trabajo y trayectoria fue merecedor de reconocimientos como la Medalla Smétana de la Unesco (1974), el Gran Premio Nacional de Música Sinfónica de Colcultura (1979) y el Premio Internacional Cristóbal Colón (1986), entre otros.

Una de sus facetas más destacadas y recordadas es que era políglota. Dominó más de 10 lenguas, incluidas varias indígenas, entre ellas el Umbra y el Kumba, sobre las cuales hizo muchos trabajos investigativos.

“Llevo en mi obra marcas indelebles de mi entorno, mi familia, mis viajes, mi formación y mi concepción del mundo y de la vida. La investigación científica y artística me ha ayudado a desentrañar muchos de los problemas de la música”, son palabras de Rendón que recordó el Banco de la República tras su muerte.

En el mismo mensaje, la entidad destacó que Rendón “articuló arte, ciencia y pensamiento crítico en una obra invaluable para Colombia”. Recordó el Banco de la República que el legado del maestro permanece en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, con producciones discográficas, colecciones digitales y archivos abiertos a las generaciones presentes y futuras.