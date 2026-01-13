BOGOTÁ. A pesar de que el presidente Gustavo Petro convocó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para abordar este martes en la tarde la situación con los Estados Unidos y Venezuela, la mayoría de ex presidentes de la República han anunciado que no asistirán.

La citación a la instancia consultiva, de la que también hacen parte las comisiones segundas de Senado y Cámara, de asuntos diplomáticos, es para los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Pero ya Pastrana dijo que no asistirá por estar fuera del país y exigió rectificar la política de drogas del Gobierno y el respaldo a la dictadura de Venezuela.

“La presente para excusar mi ausencia de la próxima reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por encontrarme fuera del país. Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”, se lee en la misiva.

Uribe explicó en la emisora La FM que tampoco irá pero aseguró que se comunicará directamente con la canciller Rosa Villavicencio: “Desde que salí de la Presidencia no he asistido, pero he cumplido mi deber hablando con los cancilleres”.

Y Duque informó en su cuenta de X que no acudirá a la cita por estar fuera del país, “no obstante, me he comunicado con la señora canciller, con quien sostuve una conversación amable y sincera. Le indiqué que considero importante, para el manejo de las relaciones con los EE. UU., retomar la agenda integral de lucha contra el narcoterrorismo, que se ha perdido en el actual gobierno”.