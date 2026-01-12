El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el gobierno Petro iniciará una ronda por el país norteamericano con el fin “adelantar una agenda importante en los Estados Unidos” previo al encuentro entre ambos presidentes.

“Hoy (lunes 12 de enero) con nuestra canciller colombiana, establecimos una videoconferencia a través de la Embajada de los Estados Unidos para hablar directamente con el Subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra o Defensa de los Estados Unidos. Y concluimos tres prioridades importantes”, comenzó diciendo el ministro.

Una de esas prioridades será dar a conocer “lo que estamos haciendo nosotros en la lucha contra las drogas, como preámbulo a la visita que tendrá el presidente de Colombia con el presidente Donald Trump en la primera semana de febrero”.

“El segundo es mirar qué oportunidades tenemos nosotros para fortalecer aún más la cooperación internacional en temas de inteligencia, de drones y antidrones. Y el tercero, en trazar una hoja de ruta para afectar críticamente aquellas amenazas que persisten contra las naciones, que es el crimen organizado transnacional y que no reconoce fronteras”, manifestó Sánchez.

El alto funcionario agregó las diferencias entre las políticas antidrogas de ambos países no son dificultad para avanzar en la lucha contra el ‘narco’ y que, por el contrario, “son complementarias”. “La solución frente a los problemas siempre será el diálogo. El diálogo entre los Estados Unidos y Colombia, un país que combate con mucha contundencia, con total contundencia, tal vez diría la mayor en el mundo, el narcotráfico”.

“No hay mejor aliado estratégico, no hay mejor socio que Colombia para afectar este cáncer que tanto daño le ha hecho a la humanidad”, ‘sacó pecho’ el ministro de Defensa.

La agenda, en la que también participarán el Ministerio de Justicia y la Cancillería, se enfocará en interactuar con el Departamento de Defensa, con miembros del Senado encargados de armas y de inteligencia, y también con representantes de alto nivel de la Casa Blanca enfocados en la lucha contra el narcotráfico.

“La importancia de ello radica en fortalecer aún más esa cooperación internacional para derrotar el cáncer del narcotráfico”, finalizó.