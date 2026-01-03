Sobre las dos de la mañana de este lunes 3 de enero, hora de Venezuela, diferente agencia de noticias internaciones informan sobre presuntas ataques a bases áreas en este país, al parecer por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Al parecer los bombardeos en Caracas se concentran en Fuerte Tiuna, La Carlota y La Guaira.

Una vez se conoció de estos ataques, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció por X que se estaba activado en Cúcuta PMU y el plan operacional en la frontera. Y dijo que “Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela.



El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera.https://t.co/SKpEf2ZF8T — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

De acuerdo con Petro estos serían los puntos atacados en Venezuela: “Según la información difundida, La Carlota habría sido inhabilitada y bombardeada, al igual que el Cuartel de la Montaña, en Catia La Mar, y el Palacio Federal Legislativo, en Caracas. También se reportan ataques a Fuerte Tiuna, al aeropuerto ubicado en El Hatillo, a la base N.º 3 de F-16 en Barquisimeto y al aeropuerto privado de Caracas, en Charallave, el cual habría quedado inhabilitado. Asimismo, se indicó la activación del Plan de Defensa en Miraflores, ataques en el Casco Central de Caracas y la afectación del suministro eléctrico en sectores como Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, el 23 de Enero y todo el sur de la capital. De igual forma, la base militar de helicópteros de Higuerote habría sido bombardeada y quedó fuera de operación”

También dio a conocer a los pocos minutos un comunicado oficial del gobierno de Venezuela en que se rechazan los ataques. En el comunicado publicado en la cuenta X de Petro se lee que: “La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

Y sostuvo que este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

Asimismo, señaló en otro post escribió que “El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”,

Al tiempo que sostuvo que Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, “la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.