La Embajada de los Estados Unidos en Colombia lanzó una alerta a sus ciudadanos residentes en el país a que tengan precaución debido a las protestas que se llevarán a cabo este miércoles 7 de enero en diferentes zonas del país con motivo de las amenazas hechas por el presidente Donald Trump y que fueron convocadas por Gustavo Petro.

Lea también: EE. UU. exige fianzas de hasta 15.000 dólares a venezolanos y cubanos para solicitar visado

“La Embajada de EE. UU. tiene conocimiento de las manifestaciones nacionales convocadas para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p. m. en plazas públicas de todo el país (…) Las marchas previas a los eventos causarán graves interrupciones del tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las protestas multitudinarias, ya que pueden tornarse violentas”, precisa la embajada.

Por ello, recomendó a los ciudadanos estadounidenses en el país a evitar las aglomeraciones y las protestas, pues “pueden tornarse violentas”, reiteraron. “Esté atento a su entorno. Use pocas joyas o nada y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar su teléfono celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo”.

“Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas cerradas. Salga temprano y calcule tiempo adicional para el viaje. Esté atento a los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones”, sugirieron a través de un breve comunicado.

Lea también: Marco Rubio reveló cuál es el plan que tiene EE. UU. para Venezuela: contempla tres fases

Además, especificaron que la embajada no brindará servicios consulares de rutina después de las 2:00 p. m. de este miércoles.

Las protestas se estarán desarrollando en ciudades como Bogotá (Plaza de Bolívar), Medellín (Plaza Mayor), Cali (Plaza de Cayzedo), Bucaramanga (Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán), Cartagena (Plaza de San Pedro Claver) y Santa Marta (Parque de Bolívar).

Fue el presidente Petro quien hizo la convocatoria a las manifestaciones “en defensa de la soberanía colombiana”, esto luego de las amenazas que ha hecho Trump sobre el país y sobre el presidente de que puede correr la misma suerte que Nicolás Maduro debido a que, en palabras del mandatario estadounidense, posee “fábricas de cocaína”.

Lea también: María Fernanda Cabal y partido Centro Democrático rechazan demanda del gobierno ante la Corte Suprema de Justicia: “El delito de opinión no existe”

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano, el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo... bogotanos ¡Colombia libre!”, escribió el jefe de Estado colombiano el lunes pasado, dos días después de la captura del hoy depuesto presidente.

De igual manera, invitó a izar la bandera colombiana en las viviendas de las diferentes ciudades, como símbolo de defensa de la soberanía.