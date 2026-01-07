El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló cuál es el plan que tiene la administración del presidente Donald Trump para Venezuela luego de la captura de quien era su presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Estados Unidos advierte que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido”

En un principio, el presidente estadounidense aseguró que la intención era liberar al pueblo venezolano del régimen de Maduro y, además, proteger a la nación de Estados Unidos en medio del plan antidrogas que ha venido implementando desde hace algunos meses, argumentando que desde este país se fabrica y envía cocaína a Estados Unidos.

Ahora, en la noche del martes 6 de enero, el jefe de la Casa Blanca confirmó que las autoridades venezolanas, en cabeza de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, entregarán hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU. los cuales serán vendidos a precio de mercado y el dinero será controlado por el jefe de la Casa Blanca para “beneficio” de ambos países.

De hecho, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, manifestó que está “trabajando directamente en cooperación con los venezolanos” y que el país controlará el crudo venezolano de manera indefinida.

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

EE. UU. intercepta a buque petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Esto da luces de la intención del plan del Gobierno estadounidense con Venezuela, lo cual fue ratificado este miércoles 7 de enero por el funcionario Marco Rubio.

En declaración a medios señaló que el plan con Venezuela implica tres fases: estabilización, recuperación y transición. Lo primero comenzó con la captura de Maduro y su esposa y con el cargo ocupado por Delcy Rodríguez, quien aunque mencionó que “ningún agente externo” gobierna Venezuela, estaría “cooperando” con Estados Unidos, según ha mencionado la administración de Trump.

Así las cosas, el secretario de Estado mencionó que el plan contempla la recuperación económica de Venezuela, “asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados”

Además, dijo que controlarán la distribución del dinero producto de la venta de entre 35 y 57 millones de barriles, cuyo acuerdo sigue en ejecución. “Ese dinero lo vamos a gestionar nosotros de manera que beneficien al pueblo venezolano”, enfatizó.