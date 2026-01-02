El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, se refirió este viernes a la situación de violencia en la región del Catatumbo por el accionar del ELN y las disidencias de las Farc.

En este territorio se han presentado en los últimos días varios combates y ataques con drones, lo que indica la aproximación de una nueva crisis humanitaria.

El alto funcionario departamental alertó que la colaboración desde Venezuela para combatir a los grupos armados es “mínima”, y desmintió que las autoridades colombianas hayan abandonado la frontera como sugirió Nicolás Maduro.

“Por parte de la gobernación se hicieron algunos acercamientos, un tema apertura en la parte económica y también en un intercambio de información. Pero realmente ese intercambio es mínimo, lo hay, no puedo decir que no, pero no es, digamos en profundidad, sino más por información”, añadió Quintero.

Asimismo, el secretario Quintero anunció la llegada de una mayor presencia de fuerza pública en la región del Catatumbo, y expuso que el Gobierno nacional no está cumpliendo oportunamente con la entrega de ayudas humanitarias a los desplazados.

Finalmente, el funcionario departamental expuso: “Precisamente en un consejo de seguridad que se hizo inicialmente el día 30 y posteriormente un puesto de mando unificado, la queja del alcalde, la queja del personero precisamente es que no son muy ágiles con relación al apoyo, a la ayuda. Entonces no llega rápido lo que le estamos pidiendo al Gobierno nacional y lo que hizo el señor gobernador desde Norte de Santander precisamente fue enviar preliminarmente unos elementos mientras llegan las ayudas del Gobierno nacional”, dijo.