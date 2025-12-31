El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que tiene información sobre un presunto ataque de Estados Unidos en territorio venezolano, específicamente en la ciudad de Maracaibo.

El jefe de Estado indicó, a través de su cuenta de X, que: “Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo. Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, añadió.

Asimismo, se refirió a las lanchas atacadas con misiles, asegurando que “no llevaban cocaína sino cannabis”, como ha sucedido con las incautaciones en Colombia.

En su pronunciamiento, el mandatario también se refirió a la situación de orden público en el Catatumbo y sostuvo que el ELN y el frente 33 de las disidencias deben decidir si continúan compitiendo por el negocio de la cocaína o si optan por la paz.