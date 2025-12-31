En la madrugada de este martes 31 de diciembre, se presentó un ataque con drones en el corregimiento Filo el Gringo, zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander. Uno de los artefactos impactó cerca del puesto de salud, causando daños en la infraestructura externa del lugar.

Lea más: Andi advierte que incremento de la UPC no cubriría los costos reales del sistema de salud

Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud - IDS, manifestó que, “en la madrugada, en el sector de Filo el Gringo, hubo un ataque cercano al puesto de salud, un ataque con drones y unos disparos que afectaron la infraestructura”.

Según los reportes preliminares, la explosión afectó el portón donde se encuentra ubicada la ambulancia, debido a las esquirlas generadas por el impacto. Aunque el edificio del puesto de salud no fue alcanzado de manera directa, la cercanía del ataque generó alarma entre los habitantes de la zona.

Además, se informó que al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad y fueron trasladadas a otros municipios, dadas las condiciones de seguridad y el riesgo en la zona.

Ver más: Caso Jaime Moreno: Fiscalía confirma el paradero de la mujer del “vestido azul”

Finalmente, las autoridades permanecen en el sector realizando inspecciones para determinar el alcance de los daños y garantizar la seguridad de la comunidad.