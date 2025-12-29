Al mediodía de este lunes se cumplirá el plantón de los estudiantes de medicina en el país exigiéndole al Gobierno claridad en los pagos a los internos de medicina en 2026.

“Esta es una victoria de las y los internos de Colombia, quienes se han movilizado y exigido al Congreso y al Gobierno el reconocimiento de sus pagos”, advirtió en un comunicado el Movimiento por la Dignidad del Talento Humano en Salud.

Agregó el Movimiento que mantendrán los plantones para pedir al Ministerio de Salud una reunión en donde se pueda aclarar todas las dudas en torno al pago a internos y tener certeza del cumplimiento.

En Bogotá el plantón será en el Ministerio de Salud, en Cartagena en el Hospital Universitario del Caribe, en Barranquilla en la Clínica General del Norte, en Villavicencio en el Parque de la Rotonda frente al Hospital Departamental de Villavicencio, en Ibagué en el Hospital Federico Lleras, en Cali en el Hospital Universitario del Valle, en Medellín en el Hospital Fundación San Vicente de Paul, en ⁠Manizales en el SES Hospital de Caldas, en Popayán en el Hospital San José, en Santa Marta en el Hospital Universitario Julio Mendez, en Neiva en el Hospital Universitario Eduardo Moncaleano, en Pasto en el Hospital Departamental, en Pereira en el Hospital San Jorge, en Sincelejo en el Hospital Universitario de Sincelejo, en Valledupar en el Hospital Rosario Pumarejo López, en Bucaramanga en el Hospital Los Comuneros y en Cúcuta en el Hospital Erasmo Meoz.

Este lunes el Ministerio de Salud afirmó que a partir del próximo año hará efectivo el pago de un salario mínimo y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud a más de 8.000 estudiantes de Medicina durante su año de internado médico obligatorio.

“Más de 200.000 millones de pesos serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios durante el 2026 con el propósito de mejorar sus condiciones y garantizar el justo derecho de recibir una remuneración mensual durante el tiempo dedicado a la prestación de los servicios de salud a todos los colombianos”, se lee en el boletín.

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2466 de 2025 “Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia”, recordó la cartera de protección social.