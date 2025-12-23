La Fiscalía General de la Nación anunció este martes 23 de diciembre que logró que se impusiera medida privativa de libertad en contra del teniente coronel de la Policía Cristhiam Camilo Villamil Benavides, acusado de abusar sexualmente de un auxiliar de la institución en Cundinamarca.

De acuerdo al ente acusador, el coronel habría aprovechado su posición de comandante del Distrito N°2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar y abusar sexualmente a la auxiliar bachiller.

El oficial, presuntamente, persiguió, asedió e hizo insinuaciones indecorosas a la víctima durante varios días. Además, el pasado 8 diciembre, le pidió que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá (Cundinamarca) y, con pleno conocimiento de que se encontraba en estado de indefensión, la agredió sexualmente.

La Fiscalía también determinó que el oficial habría amenazado a la joven con obstruir su carrera policial en caso de ser denunciado.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.

La fiscal del caso argumentó que el hoy procesado representaba para la víctima una autoridad directa, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidación para que guardara silencio.

El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El juez consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.