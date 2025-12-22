Al menos 277 personas han sido secuestradas este año en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, según denunció este lunes la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que también documentó el reclutamiento forzado de 35 menores de edad por parte de grupos armados en esa parte del país.

Lea: Ejército advierte que el ELN estaba cerca del lugar de secuestro de los 18 militares en el Chocó

“Entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó la privación arbitraria de la libertad en el marco del conflicto armado, en Arauca, de al menos 277 personas”, detalló en un comunicado.

🔵#Comunicado "Las víctimas de múltiples vulneraciones de derechos humanos con las que me reuní en Arauca viven con dolor, miedo y la sensación de que han sido olvidadas por el Estado, por todos, excepto por los grupos armados no estatales, cuya dura opresión es insoportable. Se… pic.twitter.com/AKO4xNPoqb — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) December 22, 2025

La cifra ratifica que el secuestro en esta parte del país ha ido en aumento, pues la Oficina documentó 90 casos en 2023, mientras que en 2024 fueron 163.

“Muchas de estas personas fueron asesinadas, otras fueron liberadas y se presume que alrededor de 200 continúan aún privadas de su libertad”, explicó el organismo.

Lea: Incautan bienes de ELN y disidencias por casi medio billón: pierden hoteles, vehículos y sociedades

Para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, las “privaciones arbitrarias de la libertad en el marco del conflicto armado son utilizadas como una estrategia de control social y territorial, especialmente en escenarios de disputa entre distintos grupos armados no estatales”.

Arauca es una de las zonas más golpeadas por la violencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene a esta zona como uno de sus bastiones, y las disidencias de las extintas FARC, que les disputan el control de los pasos fronterizos y las economías ilegales.

Reclutamiento forzado de menores

Por otro lado, la Oficina también alertó del creciente número de menores reclutados forzadamente por organizaciones armadas al margen de la ley.

“Durante 2025 en Arauca, ONU Derechos Humanos documentó 55 casos de afectación de derechos contra niños y niñas menores de 18 años en el marco del conflicto armado, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento o utilización. De estas víctimas, tres fallecieron en combate y dieciséis ya están fuera de los grupos armados no estatales”, detalló.

Lea: Extinción de dominio a bienes de implicados en el caso Centros Poblados: algunos pertenecían a Emilio Tapia

Entre 2024 y 2025, ONU Derechos Humanos documentó los casos de 36 niños indígenas de la zona que fueron reclutados o utilizados por parte de grupos armados en Arauca, lo cual “provoca un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas”.

“Me pareció muy doloroso escuchar varios testimonios de padres y madres, no indígenas, que tuvieron que enviar a sus hijos lejos del hogar, a otros departamentos, para protegerlos del reclutamiento”, dijo el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, quien estuvo de visita en Arauca del 12 al 14 de este mes.

Además, la Oficina verificó este año el homicidio de un líder comunal, uno gremial y un político; mientras que, en 2024, registró en Arauca 16 homicidios de personas defensoras.

“La disminución de homicidios de personas defensoras en 2025 no se debe al aumento de su protección o a una mejora en la situación de derechos humanos en Arauca; por el contrario, está relacionada con el temor insuperable provocado por las muertes de 2024 y 2025, las limitaciones a la libertad de expresión y el desplazamiento individual o el cese de la defensa de derechos humanos”, concluyó en informe.