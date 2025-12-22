El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) inició este lunes la implementación de un sistema de verificación biométrica dirigido a sus usuarios para que puedan realizar los trámites con la entidad.

El objetivo de este sistema biométrico es validar la identidad de quienes acceden a los canales de atención del Icetex. La medida aplica tanto para usuarios mayores de edad como para tutores de beneficiarios menores, y se convierte en un requisito previo para las gestiones futuras que se realicen ante la institución a nivel nacional.

La verificación biométrica, que se enmarca en un proceso de registro inicial, permitirá a los usuarios autenticar la identidad en trámites posteriores, para evitar repetir el procedimiento completo cada vez que el beneficiario interactúe con la entidad.

Según el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, esta herramienta busca asegurar que no haya intermediación de terceros y que el contacto se realice directamente con el beneficiario.

Exigencia de la validación biométrica

La entidad señaló que solicitará la verificación biométrica como parte del los siguientes trámites: actualización de datos personales, académicos o de contacto; legalización de créditos educativos; renovación de créditos; gestión de novedades académicas, como cambios en la carga académica; solicitudes especiales; cambios de programa, y ajustes en el estado del crédito.

De igual manera, aclaró que ciertos procesos no son excluyentes y pueden variar según el tipo de trámite.