La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra un docente de una institución educativa señalado de abusar sexualmente de varias de sus alumnas.
Los casos de abuso contra las menores se registraron en Manzanares, Caldas.
De acuerdo con el organismo de control, el docente habría incurrido, entre enero y febrero de 2023, en comportamientos inapropiados con varias de sus estudiantes en espacios como aulas académicas y los pasillos del colegio.
Las autoridades señalaron que el implicado habría aprovechado su “condición jerárquica y vulnerado con su conducta el principio de moralidad”, por lo que de manera provisional la calificó como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.
La Procuraduría señaló que el proceso se adelanta con el enfoque de género correspondiente.
¿A dónde acudir en caso de abuso sexual a menores?
El abuso sexual, es una urgencia médica. En caso de presentarse, la víctima debe ser llevada a cualquier servicio de salud, donde se activará el protocolo de atención integral y la ruta de atención intersectorial para restablecer sus derechos.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con la línea 141, donde profesionales especializados reciben las denuncias o brindan orientación gratuita y confidencial sobre el tema.
Un caso de violencia sexual puede ser reportado ante:
- Instituciones educativas
- Comisarías de familia
- Ministerio público
- Policía Nacional
- ICBF